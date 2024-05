Elon Musk a dat lovitura cu noua sa afacere. 24 de miliarde de dolari ar valora

Stiri pe aceeasi tema

- Runda de finantare a fost sustinuta de investitori precum Andreessen Horowitz si Sequoia Capital, a spus compania intr-o postare pe blog de duminica. Evaluarea inainte finantare a companiei a fost de 18 miliarde de dolari, a spus Musk intr-o postare pe X. Banii vor fi folositi pentru a scoate pe piata…

- Musk a spus ca vrea sa puna in functiune supercomputerul propus pana in toamna anului 2025, adaugand ca xAI ar putea colabora cu Oracle pentru a dezvolta computerul. xAI nu a putut fi contactata imediat pentru comentarii. Oracle nu a raspuns la o solicitare de comentarii a Reuters. Cand vor fi finalizate,…

- Astfel, profitul net pentru perioada de trei luni incheiate la 31 martie a fost de 27,3 miliarde de dolari, in scadere fata de 31,9 miliarde de dolari pentru aceeasi perioada a anului trecut, a raportat compania. Cifra a fost in conformitate cu asteptarile analistilor, potrivit Reuters. Aramco si-a…

- Dupa ce compania a raportat joi rezultatele financiare trimestriale, Cook a insistat ca Apple va avea detalii concrete despre planurile sale pentru AI, despre care va vorbi foarte curand. ”Continuam sa ne simtim foarte optimisti cu privire la oportunitatea noastra in AI generativa si facem investitii…

- Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Compania, impreuna cu unii dintre investitorii sai existenti, vizeaza o vanzare a aproximativ 22 de milioane de actiuni, la preturi cuprinse intre 31 si 34 de dolari fiecare, pentru a strange pana la 748 de milioane de dolari. IPO, un test major al apetitului investitorilor pentru noi listari, va avea…