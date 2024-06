Stiri pe aceeasi tema

- Noul Summit G7, care se desfașoara in perioada 13 – 15 iunie 2024 in Italia, va decide și un nou sprijin financiar, din partea unor țari occidentale, pentru Ucraina, aflata in razboi cu Rusia. Guvernul de la Londra a transmis, la 12 iunie, ca premierul Rishi Sunak va anunta oficial, la Summit, un nou…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat marti promisiunea ca alianta isi va apara toti membrii, referindu-se in special la statele de pe flancul estic, in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite dpa.

- Va fi pentru a doua oara cand tanarul drogat care i-a omorat pe Sebi și Roberta se va afla fața in fața cu parinții tinerilor ucisi și cu rudele acestora.Noua judecatoare a menținut parțial probatoriul, iar la termenul de astazi va analiza cererea avocaților victimelor de schimbare a incadrarii juridice…

- Tribunalul Constanta a fixat data la care va analiza solicitarea companiei Damen Shipyards Mangalia SA Santierul Mangalia de a intra in insolventa Conform portalului instantelor de judecata, cererea Damen Shipyards Mangalia a fost inregistrata pe rolul Tribunalul Constanta, dosar 3753 118 2024, in materie…

- Cu privire la cererea Santierului Mangalia de a intra in insolventa, liderul de sindicat Laurentiu Gobeaja, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca declansarea procedurii de insolventa nu agraveaza situatia in care se afla compania. "Declansarea este pentru a se proteja societatea la deschiderea procedurii…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat, miercuri, in Prahova, ca Damen Holding a cerut insolventa Damen Shipyards Mangalia, ceea ce „nu este un lucru rau” si poate crea oportunitati, dar Guvernul trebuie sa apere interesele statului si ale angajatilor romani.…

- SC Sisteme Navale Mangalia SRL este controlata de UTI Grup SRL si de Lord Expert Consult SRL, din Bucuresti Municipiul Mangalia prin Primar a solicitat si obtinut intrarea in insolventa a societatii Sisteme Navale Mangalia SRL, in lichidare, reprezentata prin lichidator Finconta Consulting SPRL In dosarul…

- Șantierul naval Damen Shipyards Mangalia, deținut in parteneriat de catre statul roman, prin compania Șantierul Naval 2 Mai din subordinea Ministerului Economiei (51%), și compania olandeza Damen Holding (49%), va livra ultimele proiecte majore in aprilie, motiv pentru care angajații se tem ca cel puțin…