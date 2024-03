LinkedIn va avea jocuri

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Spirit au crescut cu pana la 13% vineri, in timp ce actiunile Boeing au scazut cu aproximativ 1%. Spirit Aerosystems are o capitalizare de piata de circa 3,3 miliarde de dolari. ”Nu comentam speculatiile de pe piata”, a declarat un purtator de cuvant al Spirit Aerosystems pentru CNBC. De asemenea,…

- Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie,…

- In ultima saptamana, pe X, retea sociala detinuta acum de Elon Musk, s-a propagat o informatie falsa conform careia Google ar vrea sa inchida Gmail. Informatia a fost preluata si repostata de atat de multi utilizatori, incat Google s-a vazut obligat sa publice o negare. Discutand pe marginea subiectului,…

- ”China acorda o mare importanta cooperarii China-UE in domeniul industriei si este dispusa sa colaboreze cu UE pentru a aprofunda cooperarea reciproc avantajoasa si de castig-castig si pentru a obtine o dezvoltare comuna”, a declarat Xin Guobin, viceministrul industriei si tehnologiei informatiei. Reuniunea…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- Compania cu sediul in San Jose, California, avea un numar total de angajati de 84.900 in anul fiscal 2023, potrivit site-ului sau. Compania inca decide cu privire la numarul total de angajati care vor fi afectati de disponibilizari, a spus o persoana. Un anunt ar putea veni inca de saptamana viitoare,…

- „In contextul unei piete mai dificile”, Sotheby’s s-a aratat deosebit de multumita, intr-un comunicat, de vanzarile puternice din sectorul de lux, la 2,5 miliarde de dolari. Totalul de 7,9 miliarde de dolari, care include toate domeniile, de la licitatiile de arta la cele de masini de colectie, este…

- Intr-un nou infografic, Visualcapitalist.com ilustreaza care sunt principalele domenii de activitate din care caștiga cel mai mult giganții din industria IT Amazon, Apple, Alphabet (compania-mama... The post Infograficul zilei | Din ce domenii iși fac miliardele giganții IT Amazon, Apple, Alphabet,…