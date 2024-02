Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…

- Curtea de Apel București a pronunțat hotararea finala in dosarul de evaziune fiscala in care au fost trimiși in judecata mai mulți șefi din industria IT. Daca unii dintre ei au scapat de raspunderea penala prin prescripție, nu este cazul și fostului șef al Microsoft Romania, Calin Tatomir, care a fost…

- Bogdan Dumitru Dumitrascu, fost director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita.Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Bogdan Dumitru Dumitrascu…

- ”Va anunt ca reorganizarea ANAF-ului, a Ministerului de Finante si a Autoritatii Vamale Romane se va incheia in cursul lunii ianuarie si, unu: vor avea componente de reorganizare institutionala, foarte important, inclusiv Ministerul Finantelor, sa nu credeti ca este scutit de acest lucru si cocolosit.…

- PNL nu sustine recompensarea celor care denunta faptele de evaziune fiscala, a declarat marti deputatul liberal Florin Roman. „Este o alta decizie luata de Grupul fiscal, impreuna cu conducerea partidului, pe care i-am comunicat-o ministrului de Finante, ca in actuala forma nu sustinem acel proiect…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Galați au efectuat zeci de percheziții la sediile sociale si punctele de lucru ale mai multor societati comerciale, precum si la domiciliile reprezentantilor legali ai acestora