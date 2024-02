Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate. ”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…

- Fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir a fost ridicat de politistii din Bucuresti pentru a fi incarcerat, dupa ce a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Curtea de Apel Bucuresti a admis un apel facut de Tatomir in acest dosar si a redus cuantumul pedepsei stabilite…

- Curtea de Apel București a emis sentința finala intr-un dosar de evaziune fiscala care a implicat mai mulți lideri influenți din industria IT din Romania. Printre aceștia, Calin Tatomir, fostul șef al Microsoft Romania, a primit o condamnare definitiva la

- Curtea de Apel București a pronunțat hotararea finala in dosarul de evaziune fiscala in care au fost trimiși in judecata mai mulți șefi din industria IT. Daca unii dintre ei au scapat de raspunderea penala prin prescripție, nu este cazul și fostului șef al Microsoft Romania, Calin Tatomir, care a fost…

- Bogdan Dumitru Dumitrascu, fost director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita.Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Bogdan Dumitru Dumitrascu…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat, inainte de Craciun, un tanar de 24 de ani, din Calafat, deferit justiției pentru comiterea infracțiunii de omor. Inculpatul a primit o peeapsa de 10 ani de inchisoare pentru fapta comisa. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2022, tanarul i-a taiat gatul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti incetarea procesului penal impotriva fostului vicepresedinte al ANAF Serban Pop, pe motiv ca faptele de coruptie de care era acesta acuzat s-au prescris, scrie AGERPRES.In septembrie 2022, Serban Pop primise la Curtea de Apel Bucuresti o pedeapsa…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Mehedinti, intr-un dosar de evaziune fiscala. O femeie ar fi inscris peste 250 de facturi fictive in contabilitatea unei societati.”In aceasta dimineata, 22 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare…