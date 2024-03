Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Oamenii legii au descins, in dimineața de 6 martie, in 5 locații din Caraș-Severin și Timiș, pentru un prejudiciu de 250.000 de lei! Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, coordonați de un procuror de la parchetul județean, au pus in scena 5 percheziții…

- Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, au efectuat astazi, 6 martie, 12 perchezitii domiciliare, la sediile unor firme, puncte de lucru si…

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat miercuri cinci percheziții domiciliare, la adresele unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice, din Caraș-Severin…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal…

- La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…

- O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…

- Cincisprezece perchezitii domiciliare sunt efectuate joi dimineata in judetele Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 153.400 de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…

- Mai multe perchezitii au loc joi dimineata, in judetele in Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 150.000 de lei, informeaza News.ro.”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…