Percheziții în Argeș. Firmă cercetată pentru evaziune fiscală O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in Argeș, Ilfov și municipiul București, in doua dosare penale privind persoane juridice […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

