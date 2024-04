Parlamentul European a votat raportul privind alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a votat astazi, cu larga majoritate, doua rapoarte ale deputatului european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), coordonate din poziția de negociator-șef al Parlamentului pentru Bugetul Uniunii Europene din anul 2024.

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…

- Europarlamentarul PPE (PNL), Siegfried Mureșan, a anunțat ca a fost votata rectificarea Bugetului UE in cadrul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European și ca un amendament al sau a fost adoptat concretizandu-se prin 4,8 milioane de euro in plus pentru Ucraina și intarirea siguranței in zona UE:

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- Comisia Europeana va prezenta Consiliului European raportul de progres inregistrat de Republica Moldova și Ucraina in parcursul lor european. Comisia a finalizat propunerile pentru proiectul de cadru de negociere cu cele doua state, care vor fi inaintate Consiliului European. „Pentru a avansa pe calea…