CNAS angajează IT-işti. Salarii nete de 22.000 de lei Centrul Național de Asigurari Sociale (CNAS) cauta sa angajeze un expert in hardware și virtualizare, un expert in baze de date și un expert in dezvoltare și operare (DevOps), oferind candidaților salarii brute lunare de pana la 37.835 de lei. Cei trei candidați selectați pentru aceste poziții vor fi angajați pe o perioada determinata, care coincide cu durata proiectelor informatice pentru care sunt necesari acești specialiști. Pentru a fi eligibili pentru una dintre pozițiile disponibile, candidații trebuie sa aiba diploma de licența sau masterat in domeniul IT, sa aiba cel puțin doi ani de experiența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) scoate la concurs inca trei posturi contractuale de specialiști in tehnologia informației. Se cauta un expert hardware și virtualizare, un expert baze de date și un expert dezvoltare și operare (DevOps). „Caștigatorii concursului vor fi angajați pe perioada…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) informeaza despre faptul ca in sectorul Botanica al capitalei activeaza un Ghișeu unic, unde cetațenii pot beneficia de servicii in domeniul muncii și protecției sociale. Aceste servicii int disponibile in Ghișeul unic, care activeaza zilnic, incepind cu ora…

- Data limita pentru inscrieri este 23 februarie 2024, iar examenul va avea loc la data de 14 martie 2024. Persoanele interesate de obtinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul I.P.J.Arges, pana la data de 23 februarie 2024, inclusiv, dosarele personale intocmite conform art. 5 si…

- ”Ca urmare a unor sesizari ale CNAIR prin DRDP Timisoara, DGA Arad a declansat astazi verificarea activitatii mai multor angajati ai ACI (Agentia de Control si Incasare ) Nadlac 2. Persoanele in cauza, care au fost conduse la sediul DGA Arad, sunt suspectate de savarsirea unor actiuni asimilate faptelor…

- NATO reprezinta o amenintare la adresa Rusiei, denunta miercuri Kremlinul, in contextul in care Alianta Nord-Atlantica a lansat saptamana trecuta cel mai mare exercitiu militar de la Razboiul Rece incoace – denumit ”Steadfast”, relateaza AFP. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie…

- Decizia de vineri a Tribunalului Suprem de Justitie din Venezuela inseamna ca Machado, inginera in varsta de 56 de ani, nu isi poate inregistra candidatura pentru alegerile prezidentiale programate pentru a doua jumatate a anului 2024. ”Statele Unite revizuiesc in prezent politica noastra de sanctiuni…

- Iosif Lereter a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data chiar de clubul de fotbal UTA Arad, unde a fost capitan. „Ne luam ramas-bun de la unul din marii Capitani ai UTA-ei, unul dintre marii eroi dintr-o Generație de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al…

- O fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala. ”Fetița este in continuare cu stare generala extrem de grava. Este intubata, cu coma gradul…