Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL se reunesc in ședințe, la munte, pentru a stabili strategia la alegerile prezidențiale. Nicolae Ciuca le-a explicat liderilor PNL ca vor merge cu un candidat propriu, o decizie identica urmand a fi luata și in tabara PSD.

- Liderii PSD și PNL iau in calcul, din nou, sa mute alegerile prezidențiale din septembrie in decembrie, au declarat pentru Antena3.ro surse din conducerea celor doua partide. Desi premierul Marcel Ciolacu a...

- Liderii coalitiei de guvernare, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, sunt fata in fata si poarta primele negocieri pentru alegerile prezidentiale. Dupa sedinta de astazi, cei doi sefi de partide ar trebui sa decida daca vor fi sau nu adversari in toamna in cursa pentru Palatul Cotroceni sau daca, din contra,…

- Coalitia de guvernare s-ar fi razgandit in privinta datei alegerilor prezidentiale. Desi au hotarat sa organizeze scrutinul in septembrie, PNL si PSD vor acum sa il mute spre finalul toamnei, posibil in noiembrie, transmite Antena 3 CNN . Potrivit televiziunii, liberalii si social-democratii vor sa…

- Coalitia s a razgandit in privinta alegerilor prezidentiale. Desi au hotarat sa organizeze scrutinul in septembrie, PNL si PSD vor acum sa il mute spre finalul toamnei.Liberalii si social democratii vor sa ii dea timp lui Klaus Iohannis sa isi negocieze o alta functie intr o institutie europeana, dupa…

- In luna martie, compania Philip Morris International a prezentat in Moldova cea mai recenta versiune a dispozitivului sau de incalzire a tutunului, lansarea caruia in acest an presupune investiții de aproximativ 2 milioane de dolari. Intr-un interviu pentru Logos Press, directorul Philip Morris in Ucraina…

- Liderii PSD s-au reunit in Consiliul Politic Național și au decis candidaturile in mai multe județe, inclusiv in cele unde vor candida pe liste comune cu cei de la PNL. O prima surpriza este intrarea in politica a lui Horia Constantinescu, șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului,…

- Liderii PSD și PNL din București au fost, in aceasta dimineața, la Guvern, acolo unde au avut discuții separate cu premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca. La Guvern au avut loc doua ședințe, Marcel Ciolacu fiind cu cei de la PSD, iar Nicolae Ciuca separat cu cei de la PNL. In cursul…