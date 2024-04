România dă peste Japonia la turneul final al BJK Cup! Posibil duel și cu vicecampioana din 2023 Dupa victoria fabuloasa cu Ucraina, Romania s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup. Acolo, fetele noastre vor intalni Japonia in prima confruntare. Daca le vor invinge pe nipone, „tricolorele” vor infrunta Italia. Echipa Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup. Prima noastra adversara va fi Japonia, care a ajuns la turneul final dupa ce a invins echipa naționala a Kazahstanului cu scorul de 3-1. Niponii au mizat la acea intalnire pe Nao Hibino (85 WTA), cel mai bine clasata jucatoare a lor in prezent, pe Naomi Osaka (197 WTA) și pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul de promovare a alegerilor europarlamentare din 6-9 iunie a fost lansat luni, 29 aprilie, de Parlamentul European (PE). In clipul de patru minute, persoane in varsta din mai multe țari le transmit tinerilor ca libertatea și democrația nu sunt un dat și „se pot pierde foarte repede”, relateaza…

- Liderii din Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franta, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit si Statele Unite au semnat o declaratie comuna prin care solicita eliberarea imediata a tuturor ostaticilor detinuti de Hamas…

- Romania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda, Regatul Unit și Statele Unite au semnat joi o Declarație pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, conform unui comunicat de presa al Administrației…

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus in noaptea de sambata spre duminica, 13/14 martie, calificarea echipei feminine de tenis a Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, denumit pana in 2020 FED Cup, dupa o revenire spectaculoasa in fața Ucrainei de la scorul de 0-2. Scorul final a…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- Casa Alba a respins marți posibilitatea ridicata cu o zi inainte de președintele francez Emmanuel Macron care a spus ca nu respinge posibilitatea de a trimite trupe straine in Ucraina, relateaza AFP citat de Agerpres.Intrebat de aceasta chestiune, un oficial de la Casa Alba a amintit de declarații facute…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…