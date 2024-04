Stiri pe aceeasi tema

- In sprijinul consumatorilor și al comercianților, in perioada sarbatorilor pascale, prezentam o serie de reguli și recomandari necesare in vederea asigurarii expunerii la vanzare și achiziționarea unor produse alimentare sigure pentru consumatorul final. Astfel, actiunile de control vor avea in vedere…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau anunța ca in perioada sarbatorilor pascale catolice, principala lor preocupare va fi asigurarea ordinii publice in apropierea lacașurilor de cult unde vor avea loc ceremonii religioase, avand in vedere sa desfașurarea acestora in condiții de siguranța pentru…

- Un copil de 7 ani din comuna Oncești, județul Bacau, a trait clipe de coșmar in seara zilei de 9 martie, cand s-a ratacit in municipiul Bacau. Potrivit informațiilor furnizate de autoritați, micuțul s-a departat de locul de joaca unde se afla alaturi de rude și a inceput sa se plimbe pe strazi, fiind…

- In cadrul Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au facut un gest remarcabil de solidaritate și empatie in sprijinul unei mame greu incercate de viața. Fatima, o mama cu trei copii, originara din Africa și ramasa…

- In urma comunicatului emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau referitor la controlul efectuat la Hotelul Trotuș, conducerea acestuia aduce la cunoștința publicului o serie de clarificari și masuri luate pentru a asigura siguranța și conformitatea. Hotelul…

- Fondat in perioada 1926-1927 de catre Societatea „Cultul Eroilor“, Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului a fost menit sa fie un loc de pomenire pentru cei cazuți in luptele Primului Razboi Mondial. In perioada sa de inființare, Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului a reprezentat un efort de centralizare…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a anunțat astazi restricții semnificative in ceea ce privește vizitele la pacienți, in contextul creșterii alarmante a numarului de cazuri de gripa in regiune. Masurile au fost impuse in conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sanatații și cu starea de alerta epidemiologica…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau desfașoara permanent activitați orientate spre siguranța cetațenilor, pe cele doua componente specifice, prevenirea situațiilor de urgența și gestionarea operativa a evenimentelor care pun in pericol viața semenilor sau…