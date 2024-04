Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, este președinte al Comisiei Europene (CE) din 2019 – și se pare ca va pastra aceasta funcție pentru inca cinci ani daca o sa fie aleasa. Ea a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin din Uniunea Europeana, potrivit Nexta.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sustinut joi contributia energiei nucleare la procesul de decarbonizare a economiei, in pofida divergentelor pe care productia de energie nucleara le genereaza in sanul Uniunii Europene, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. „Tehnologiile…

- Departamentul de Justitie al SUA solicita permisiunea de a vinde un iaht de 106 metri numit Amadea, pe care l-a confiscat in 2022, sustinand ca era detinut de miliardarul rus Suleiman Kerimov. Guvernul a spus ca doreste sa vanda iahtul de 230 de milioane de dolari din cauza ”costurilor excesive” de…

- In timp ce conservatorii se pregatesc sa o sprijine pe Ursula von der Leyen pentru inca cinci ani la conducerea executivului UE, opozanții ii acuza ca ii fac concesii extremei drepte, scrie Politico, conform Rador Radio Romania. Fost ministru german al apararii devenita șefa Comisiei, Von der Leyen…

- Hamas a anuntat in aceasta seara ca sapte ostatici retinuti in Gaza au murit in ultimele saptamani in bombardamentele israeliene. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat azi profund tulburata de imaginile cu tiruri israeliene asupra unui convoi cu ajutor umanitar in Gaza, in…

- Presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, este favorabila numirii unui comisar pentru Aparare, a declarat joi o purtatoare de cuvant a CE intr-un moment in care Uniunea Europeana (UE) cauta sa-și intareasca capacitatile militare pe fondul creșterii amenințarii ruse.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine ideea numirii unui comisar european al Apararii, anunta joi un purtator de cuvant al CE, in contextul in care Uniunea Europeana isi consolideaza capacitatile militare din cauza razboiul din Ucraina, relateaza News.ro.

- Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 % a utilizarii pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora pana in 2030. Aceasta masura a inflamat fermierii din intreaga Europa și a fost unul dintre motivele protestelor de amploare din mai multe țari. Ursula von der Leyen da puternic inapoi și a…