- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca oamenii de stiinta rusi sunt aproape de a crea vaccinuri impotriva cancerului si ca aceste seruri ar putea fi disponibile in curand pentru pacienti, informeaza Reuters. Vladimir Putin a declarat, in comentarii televizate, ca "am ajuns foarte aproape…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca oamenii de știința ruși sunt aproape de a crea vaccinuri impotriva cancerului, care ar putea fi disponibile in curand pacienților, transmite Reuters.

- Cancerul care induce cea mai mare mortalitate este cel pulmonar, iar aerul curat este solutia pentru un plaman sanatos, a transmis medicul pneumolog Beatrice Mahler, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului.

- Lucrarile elevilor din clasa a VIII-a, care susțin incepand de luni simularea evaluarii naționale 2024 vor fi evaluate, in premiera, digitalizat, anunța ministrul Educației, Ligia Deca . ”Evaluarea digitalizata nu influențeaza nici tipurile de subiecte, nici baremul, nici timpul de lucru al copiilor…

- Fosta coordonatoare a Centrului Regional Oradea din cadrul Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost condamnata pentru purtare abuziva. Este vorba, mai exact, de Dorina Marcuț, care a fost condamnata, joi, de Judecatoria Oradea la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare…

- La Dialogurile Puterii, Ștefan Roșeanu, Președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara, vorbește despre stadiul actual al reformei. ”Din pacate, domeniul feroviar este o alta latura a economiei, unde se manifesta gandirea noastra de economie de dumping, in care tot timpul am mers pe minima rezistența,…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost devansat de francezul Maxime Grousset si de italianul Alessandro Miressi. Romanul a inceput foarte slab, fiind…

- Simptome și metode de prevenție ale celui mai greu de tratat tip de cancer Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai dificil de detectat și tratat dintre toate tipurile de cancere, iar cercetatorii și medicii din intreaga lume depun eforturi pentru gasirea unor metode eficiente pentru depistare…