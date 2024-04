Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii va reveni saptamana viitoare la indatoririle publice pentru prima data de cand a fost diagnosticat cu cancer. Acesta face progrese bune in urma tratamentului și a unei perioade de recuperare, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Deși Charles a continuat sa…

- Printul William al Marii Britanii a revenit joi la indatoririle publice, pentru prima data de cand sotia sa Kate a dezvaluit ca face chimioterapie preventiva pentru cancer, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Funeraliile Regelui Charles au fost deja puse la punct. Regele Charles al III-lea este monarh al Marii Britanii de numai 18 luni, insa planurile de inmormantare ale acestuia sunt deja stabilite in contextul luptei sale cu cancerul pancreatic. Denumite „Operațiunea Menai Bridge”, procesiunile funerare…

- Aspirina ar putea juca un rol major in tratamentul contra cancerului, susțin cercetatorii de la Universitatea Cardiff, in urma unei ample analize. Se știe ca aspirina este un medicament antiinflamator foarte folosit. Meta-analiza – publicata in British Journal of Cancer – se bazeaza pe 118 studii,…

- Ce se va intampla daca Regele Charles va muri Prințul William revine la indatoririle publice incepand de miercuri, 7 februarie. In ultima perioada, el i-a fost alaturi soției sale. Reamintim ca Prințesa de Wales a fost operata luna trecuta și, dupa doua saptamani de internare, va necesita o perioada…

- Casa Regala a Marii Britanii a anunțat, luni, faptul ca regele Charles al III-lea sufera de cancer. Majoritatea liderilor europeni au reacționat imediat și au transmis mesaj chiar in ziua de luni.Veste terifianta de la Palatul Buckingham: Regele Charles are cancer Președintele Klaus Iohannis a transmis…

- Fostul presedinte Donald Trump, favorit la investitura republicana, a declarat pe reteaua sa de socializare Truth Social ca regele este "un om minunat". „Ne rugam pentru o insanatosire rapida si completa", a scris fostul presedinte american.Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu o forma…