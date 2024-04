Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea se pregateste sa-si reia activitatile publice de martea viitoare, medicii sai considerand "foarte incurajatoare" evolutia starii sale de sanatate de la anuntarea diagnosticului de cancer, a anuntat vineri Palatul Buckingham, relateaza AFP si Reuters.

- Regele Charles al Marii Britanii va reveni saptamana viitoare la indatoririle publice pentru prima data de cand a fost diagnosticat cu cancer. Acesta face progrese bune in urma tratamentului și a unei perioade de recuperare, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Deși Charles a continuat sa…

- Regele Charles iși va relua indatoririle publice dupa progresele inregistrate in tratamentul impotriva cancerului. Regele Charles al Marii Britanii va relua treptat angajamentele publice in urmatoarele saptamani, dupa ce a facut progrese incurajatoare in tratamentul impotriva cancerului, a anunța…

- Printul William al Marii Britanii a revenit joi la indatoririle publice, pentru prima data de cand sotia sa Kate a dezvaluit ca face chimioterapie preventiva pentru cancer, relateaza Reuters, potrivit news.ro

- Regele Charles al III-lea este „frustrat" deoarece recuperarea sa medicala, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer, dureaza mai mult decat și-ar dori, a dezvaluit duminica unul dintre nepotii suveranului, Peter Phillips, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Acesta este primul membru al familiei regale…

- Regele Charles al Marii Britanii s-a declarat mandru de printesa de Wales, Kate Middleton, pentru curajul de a vorbi despre cancer și tratamentul sau, a anuntat vineri Palatul Buckingham, potrivit Reuters, preluat de News.ro. Charles este „atat de mandru de Catherine pentru curajul ei de a vorbi asa…

- Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar, potrivit comunicatului Palatului Buckingham, regele a inceput inca de luni "tratamentele obisnuite", potrivit BBC.Palatul Buckingham spune ca regele "ramane deplin pozitiv in ceea ce priveste tratamentul sau si asteapta cu nerabdare sa revina cat mai curand…

- Fostul presedinte Donald Trump, favorit la investitura republicana, a declarat pe reteaua sa de socializare Truth Social ca regele este "un om minunat". „Ne rugam pentru o insanatosire rapida si completa", a scris fostul presedinte american.Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu o forma…