- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent pe stadion la meciul Gloria Buzau – Unirea Slobozia 3-0 și a sarbatorit promovarea in SuperLiga a gazdelor, potrivit fanatik.ro. Elevii lui Andrei Prepelița s-au impus extrem de clar in fața liderului din Slobozia, in etapa a 9-a a play-off-ului din Liga 2, și…

- Gloria Buzau a promovat in Superliga, dupa o pauza de 15 ani. Echipa lui Andrei Prepelița și-a asigurat matematic prezența in primul eșalon, in urma victoriei cu Unirea Slobozia, scor 3-0. Daniel Benzar, cu o „doppietta”, și Alexandru Dandea au semnat reușitele formației din „Crang”. Este a patra generație…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marti seara, dupa ce echipa Gloria Buzau a invins Unirea Slobozia, asigurandu-si astfel promovarea, ca a fost un sezon greu, ”dar care s-a incheiat en fanfare”. ”Bravo, baieti! Suntem cu totii mandri de voi!”, a afirmat Ciolacu.

- Crainicul stadionului echipei Roda JC Kerkrade (D2 olandeza) a facut o gafa de proportii vineri seara, el anuntand din greseala ca formatia a promovat in primul esalon. De bucurie, suporterii au invadat terenul, relateaza L'Equipe, potrivit news.ro

- Premierul Marcel Ciolacu s-a aratat optimist in ceea ce privește rezolvarea pe cale amiabila a disputelor pe care Statul Roman le are cu Grupul olandez Damen, care opereaza șantierul naval de la Mangalia. Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, vorbind despre diferendele cu Grupul Damen: „Am avut o informare…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Sectorul 5 se pregatește de o primavara curata și un Paște infloritor! Echipa Salubrizare Sector 5 S.A. a demarat astazi, 1 aprilie, o campanie ampla de salubrizare care va cuprinde atat zonele cu trafic intens, cat și spațiile dintre blocuri. Obiectivul este clar: un mediu curat și respirabil pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca il va chema la explicații pe Ion Sterian, șeful Transgaz, dupa ce compania a achiziționat iPhone-uri de ultima generație in valoare de peste 1,38 milioane de lei. Marcel Ciolacu a declarat ca este „foarte nemulțumit” de aceasta achiziție și a cerut conducerii…