- Ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski, este suspect intr-o ancheta penala care urmarește instrainarea unor terenuri care au aparținut statului. Oficialul tocmai ce a fost anunțat de procurorii anticorupție ca are calitatea pe care o are in dosarul de corupție. Așadar, ministrul ucrainean…

- „Aceasta ancheta a mobilizat zeci de polițiști din Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați in Romania, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați. ) și Inspectoratul Județean de Jandarmerie Galați (Inspectoratul Județean de…

- Incepand din data de 9 aprilie, Romania instituie masuri severe de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale. Prohibiția va fi in vigoare timp de 60 de…

- Guvernul intenționeaza sa suplimenteze fondurile pentru infrastructura rutiera de la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, alocand 85 milioane de lei din bugetul de stat. Aceasta masura vine in urma propunerii Ministerului Transporturilor privind imbunatațirea capacitaților de transport in zonele…

- La 3 martie a.c., Romania și Republica Polona marcheaza o etapa semnificativa in consolidarea legaturilor bilaterale prin celebrarea primei ediții a „Zilei Solidaritații Romano-Polone”. Acest eveniment subliniaza profunzimea și diversitatea colaborarii dintre cele doua țari, avand la baza un istoric…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania! Banii vor ajunge la producatorii de tomate și usturoi. Așadar, Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare de 37,6 milioane euro pentru acești agricultori,…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA.Potrivit documentului,…

- UE investește inca 897 de milioane EUR in 135 de noi proiecte care vor contribui la transformarea durabila a economiei și societații UE in domeniile alimentației, bioeconomiei, resurselor naturale, agriculturii și mediului. Finanțate prin „Orizont Europa”, se așteapta ca cele 135 de proiecte sa joace…