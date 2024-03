Ursula von der Leyen primește susținerea liberarilor pentru un nou mandat Nicolae Ciuca a declarat in cadrul Congresului PPE ca formațiunea politica din care face parte o susține pe Ursula von der Leyen pentru candidatura sa la un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Nicolae Ciuca motiveaza alegerea facuta de PNL și susține ca, Ursula von der Leyen a gestionat in timpul mandatului sau responsabil și eficient crizele ultimilor ani. Pe langa susținere, liderul liberal i-a adus la cunoștiința și prinicipalele prioritați naționale ale Romaniei. „Partidul Național Liberal susține nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru candidatura la un nou mandat in fruntea Comisiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

