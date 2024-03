Putin a dat ordin pe unitate: FSB va sprijini companiile Kremlinului!

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…

- Vladimir Putin l-a laudat pe Joe Biden ca fiind o alternativa mai fiabila pentru Rusia decat Donald Trump, facand primele comentarii publice despre alegerile prezidențiale americane. „Este o persoana mai experimentata, este previzibil, este un politician de veche școala,” a declarat președintele rus…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Ucraina a ordonat marti evacuarea a 26 de sate din regiunea Harkov, in nord-estul tarii, din cauza asalturilor repetate ale armatei ruse in zona, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Avand in vedere situatia, demaram o evacuare obligatorie a populatiei din Kindrasivka si Kurilivka din districtul Kupiansk”,…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Atacatorul necunoscut a aruncat o grenada de antrenament asupra jurnaliștilor de la BBC News Russian Service care țineau o petrecere intr-un bar din centrul orașului Riga in seara zilei de 23 decembrie, potrivit publicației independente ruse Novaya Gazeta, care citeaza un martor, scrie The Kyiv Independent.BBC…