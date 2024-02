Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Fragmente de drona de tip Shahed au fost gasite duminica pe teritoriul Republicii Moldova, in zona frontierei cu Ucraina, in apropierea localitatii Etulia, din raionul Vulcanesti, a anuntat Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) din Republica Moldova, transmite news.ro. …

- Fragmente ale unei drone lansate din Rusia au fost gasite duminica la granița Republicii Moldova cu Ucraina, determinand-o pe președinta pro europeana Maia Sandu sa-și reinnoiasca sprijinul pentru Kiev in razboiul de aproape doi ani cu Moscova, relateaza

- Regiunea separatista pro-rusa a Republicii Moldova, Transnistria, a declarat ca are nevoie de mai mult gaz natural rusesc pentru functionarea industriei, in contextul in care aprovizionarea si costurile apar ca probleme electorale, informeaza Reuters.Republica Moldova a depins mult timp de Rusia…

- Principalul negociator al Republicii Moldova pentru rezolvarea conflictului transnistrean - vechi de trei decenii - a exclus duminica orice rol al Rusiei in gasirea unei solutii, atat timp cat Moscova este angajata in razboiul sau din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Vicepremierul pentru…

- Cel mai important negociator al Republicii Moldova in solutionarea disputei de trei decenii cu Transnistria, teritoriul separatist pro-rus, a exclus, duminica, orice rol al Rusiei in gasirea unei solutii atat timp cat aceasta tara este angajata in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat luni ca tara sa are nevoie de un sistem modern de aparare antiaeriana pentru a contracara amenintarile din partea Rusiei, amplificate de invazia Moscovei in Ucraina, vecinul sau estic, relateaza Reuters. Recean a facut aceasta declaratie intr-un…

- Republica Moldova a inceput un exercitiu militar in apropierea regiunii separatiste Transnistria, care este controlata de trupele ruse, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Chisinau, potrivit Agerpres.Exercitiile vor dura pana vineri, se arata intr un comunicat. Vehiculele militare au fost deja…

- Rusia susține ca decizia Uniunii Europene de a deschide discutiile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova este politizata ce ar putea destabiliza blocul comunitar și ca cele doua tari „nu indeplinesc criteriile”, relateaza Reuters si AFP.