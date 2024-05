Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe bulevardul Mamaia, in statiunea Mamaia, s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii…

- Un fotbalist din Liga 1 a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba despre un portar de la echipa FC Hermannstadt. din Sibiu. Jucatorul a fost dus ulterior la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice.

- Explicație halucinanta a unui tanar prins drogat la volan in Galați! IT-istul le-a spus polițiștilor ca obișnuiește sa consume canabis pentru ca are prea multa energie și nu o poate consuma avand o munca sedentara. In rucsacul tanarului de 21 de ani, polițiștii au gasit mai multe pliculețe cu substanțe…

- Zi importanta, azi, pentru Sorinel Copilul de Aur. Artistul a fost condamnat, la sfarșitul anului trecut la 1 an de inchisoare. Astazi, artistul s-a prezentat, din nou, in fața magistraților pentru decizia finala.

- Un barbat a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor, in trafic. Șoferul circula beat pe strazile din Cluj-Napoca.,,La data de 13 martie a.c., in jurul orei 05.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au dispus masura…

- Un tanar de 28 de ani a fost prins drogat la volan, in Timiș. Barbatul a fost oprit de polițiști in trafic, sambata, 24 februarie, in jurul orei 21:56, in timp ce se deplasa cu mașina pe raza localitații Satchinez, județul Timiș.Acesta, alaturi de cațiva prieteni iși incepuse calatoria din Cluj…

- Un barbat a fost prins de polițiști, la volan, sub efectul stupefiantelor, in Luna de Jos. Polițiștii au gasit și ,,marfa" in mașina.,,La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 00.45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru verificari, pe DJ 161, in afara localitații Luna…

- Un clujean de 43 de ani a fost prins circuland pe Valea Oltului, in timp ce se afla sub efectul substanțelor interzise. Șoferul s-a ales și cu dosar penal.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce desfașurau activitați specifice pe DN 7, in orașul Calimanești, au depistat in trafic un autoturism…