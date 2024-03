Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 9 spre 10 martie 2024, politistii rutieri au desfasurat o actiune de amploare, avand ca scop asigurarea uui trafic rutier in siguranta, cu accent pe depistarea soferilor care conduc sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise. In noaptea de 9 spre 10 martie 2024, politistii rutieri…

- Polițiștii rutieri efectueaza cercetari in cadrul unor dosare penale, pe care le-au deschis dupa ce au depistat la volanul unor autoturisme, conducatori auto testați pozitiv pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive. La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 05:30, in timp ce efectuau serviciul…

- Un barbat a fost prins de polițiști, la volan, sub efectul stupefiantelor, in Luna de Jos. Polițiștii au gasit și ,,marfa" in mașina.,,La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 00.45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru verificari, pe DJ 161, in afara localitații Luna…

- Dan Bursuc a avut o unica declarație despre clipurile cu el, devenite virale pe platforma de socializare TikTok! Iata cum le raspunde cantarețul de manele celor care l-au acuzat ca era sub influența substanțelor interzise!

- Barbatul care a provocat un accident rutier la Techirghiol, dupa ce a intrat cu masina intr-un gard si se afla sub influenta substantelor interzise, a fost internat in clinica de psihiatrie dupa ce a agresat un medic, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…

- Polițiștii clujeni au derulat o acțiune de prevenire a evenimentelor rutiere. Aceștia au aplicat 423 de amenzi, iar 410 persoane au fost testate cu aparatul etilotest. Au fost reținute 36 de permise de conducere (16 pentru viteza, 5 pentru depașiri neregulamentare, 1 pentru conducere agresiva, iar celelalte…

- Alecu Cristian Sorin, cunoscut sub numele de Sorinel Copilul de Aur, in varsta de 33 de ani, primeste o veste dureroasa in pragul sarbatorilor de iarna. Artistul a fost condamnat la inchisoare pentru o infractiune comisa la inceputul anului 2023, cand a fost prins conducand sub influenta substantelor…

