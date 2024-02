Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Onești au depistat in trafic, un tanar de 19 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Marașești din municipiu. In urma testarii cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive.…

- La data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 00.25, polițiștii orașului Huedin – Compartimentul Rutier, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au oprit pentru control un autoturism condus de femeie de 26 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, pe DJ 108 C, pe raza comunei Aghireșu.…

- In noaptea de 20/21 ianuarie, in intervalul orar 23.00-02.00, polițiștii rutieri au acționat in tot județul Cluj, in vederea depistarii in trafic și luarii masurile legale fața de conducatorii auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Au fost aplicate in total 174…

- O intamplare de noaptea minții a avut loc intr-un oraș german. Doi romani, ambii șoferi de camion, colegi pe același echipaj, au fost prinși drogați la volan, de trei ori in aceeași zi.Totul a pornit cu un control de rutina al polițiștilor din Dusseldorf, in urma caruia au observat ca șoferul, un roman…

- Un tanar de 24 de ani, din Targoviște, este cercetat penal dupa ce a fost prins conducand sub influența drogurilor pe o seara din municipiu, luni seara. Intrucat, in urma testarii efectuate, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a unor substanțe interzise in organism, pentru stabilirea…

- Barbatul care a provocat un accident rutier la Techirghiol, dupa ce a intrat cu masina intr-un gard si se afla sub influenta substantelor interzise, a fost internat in clinica de psihiatrie dupa ce a agresat un medic, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…

- Polițiștii clujeni au derulat o acțiune de prevenire a evenimentelor rutiere. Aceștia au aplicat 423 de amenzi, iar 410 persoane au fost testate cu aparatul etilotest. Au fost reținute 36 de permise de conducere (16 pentru viteza, 5 pentru depașiri neregulamentare, 1 pentru conducere agresiva, iar celelalte…

- Veste șoc in lumea fotbalului romanesc! Cristi Tanase, fostul fotbalist de la Steaua București, a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Iata cum s-au prins polițistii ca Dodel era sub influența substanțelor interzise!