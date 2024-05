Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu fiul lui Nicolae Guța, dupa ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. La inceputul lunii septembrie a anului trecut, acesta a fost testat cu aparatul Drug-Test, dupa ce polițiștii au observat un comportment neadecvat al tanarului.

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins in trafic, un barbat, de 32 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in municipiu, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- In noaptea de 2 spre 3 mai 2024, politistii rutieri au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise. In noaptea de 2 spre 3 mai 2024, politistii rutieri au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea conducatorilor…

- La data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 09.50, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N.22 s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s a produs intre trei autoturisme,…

- Un fotbalist din Liga 1 a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba despre un portar de la echipa FC Hermannstadt. din Sibiu. Jucatorul a fost dus ulterior la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice.

- Explicație halucinanta a unui tanar prins drogat la volan in Galați! IT-istul le-a spus polițiștilor ca obișnuiește sa consume canabis pentru ca are prea multa energie și nu o poate consuma avand o munca sedentara. In rucsacul tanarului de 21 de ani, polițiștii au gasit mai multe pliculețe cu substanțe…

- Revenim asupra subiectului care aseara a fost difuzat in regim de ”breaking news” la toate posturile naționale de televiziune dar a ținut și prima pagina a ziarelor online din țara: atacul armat cu cuțitul de pe bulevardul București din Baia Mare. The post Posibil sa fi fost sub influența substanțelor…

- Un barbat a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor, in trafic. Șoferul circula beat pe strazile din Cluj-Napoca.,,La data de 13 martie a.c., in jurul orei 05.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au dispus masura…