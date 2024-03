Stiri pe aceeasi tema

- „Impreuna cu comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, am discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. Ne dorim sa fim parte activa la aceste programe prin implicarea companiile cu capital de stat sau privat din Romania”, a scris Stefan-Radu…

- Presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), David Ciceo, estimeaza ca traficul in zona Schengen, dupa 31 mai, va reprezenta aproximativ 70% din totalul fluxului de pasageri si da asigurari ca aeroporturile, atat cele de la Bucuresti, cat si cele regionale, vor fi pregatite pentru modificarile…

- Aeroporturile sunt pregatite pentru aderarea Romaniei la Schengen aerian de la 1 martie, iar dupa aderare traficul pe aeroporturi va fi aproximativ 30% non-Schengen și 70% Schengen, a declarat David Cicea, președintele Asociației Aeroporturilor din Romania, informeaza Mediafax.Asociația Aeroporturilor…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat joi, 1 februarie, convinsa ca Romania si Bulgaria vor deveni in curand membri deplini ai spatiului european de libera circulație Schengen, scrie Agerpres citand Agenția Austriaca de Presa (APA)."Puteti conta pe noi ca vom intari si mai mult…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este convinsa ca Romania si Bulgaria vor deveni in curand membri deplini ai spatiului Schengen. ‘Puteti conta pe noi ca vom intari si mai mult granitele si vom convinge Austria ca Romania si Bulgaria merita sa fie deplin in Schengen’, a afirmat sefa…

- Scrisoarea semnata de acești europarlamentari evidențiaza importanța eliminarii controalelor la frontiera terestra dintre cele trei țari, in special pentru facilitarea circulației turiștilor și a schimburilor comerciale. Aceasta propunere vine in contextul eforturilor de consolidare a spațiului Schengen…

- Ministrul Catalin Predoiu susține ca ofițeri austrieci vor sta la frontierele aeriene ale Romaniei precum și in Portul Constanța cand vom intra in Schengen. Acordul ”Air Schengen” ne obliga sa intarim controalele la frontiere și prin urmare vom avea ofițeri austrieci la frontierele aeriene și in Portul…