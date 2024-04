Stiri pe aceeasi tema

- ”De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele membre ale UE, nu mai pierd timpul la controlul pasapoartelor sau cartilor de identitate. Ca aeronavele vor fi trase la terminalele spatiului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca intrarea Romaniei in familia Schengen cu frontierele aeriene si maritime reprezinta un moment important si subliniaza ca decizia de extindere cu frontierele terestre va fi politica, declarandu-se convins ca procesul este ireversibil. „Astazi,…

- ”In continuarea masurilor luate pentru implementarea fluxurilor Schengen / non- Schengen la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, incepand de vineri, 1 martie 2024, portile de control automat la frontiera (ABC – automatic border control) vor fi relocate de catre Inspectoratul General al Politiei…

- Documentele interne arata ca Frontex și CE sunt conștiente de incalcari ale drepturilor omului de-a lungul graniței bulgaro-turce, dar conducerea UE le ignora pe fondul unei alte prioritați - extinderea spațiului Schengen. In august 2022, la Oficiul pentru Drepturi Fundamentale (FRO) al Frontex -…

- Este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca, Bistra, in Muntii Maramuresului."Acestia au reusit sa treaca frontiera si se afla undeva la aproximativ 400 de metri pe teritoriul Romaniei intr-o zona cu…

- Este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca, Bistra, in Muntii Maramuresului."Acestia au reusit sa treaca frontiera si se afla undeva la aproximativ 400 de metri pe teritoriul Romaniei intr-o zona cu…

- Aeroporturile sunt pregatite pentru aderarea Romaniei la Schengen aerian de la 1 martie, iar dupa aderare traficul pe aeroporturi va fi aproximativ 30% non-Schengen și 70% Schengen, a declarat David Cicea, președintele Asociației Aeroporturilor din Romania, informeaza Mediafax.Asociația Aeroporturilor…

- Ministrul Catalin Predoiu susține ca ofițeri austrieci vor sta la frontierele aeriene ale Romaniei precum și in Portul Constanța cand vom intra in Schengen. Acordul ”Air Schengen” ne obliga sa intarim controalele la frontiere și prin urmare vom avea ofițeri austrieci la frontierele aeriene și in Portul…