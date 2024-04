Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit și altele au disparut dupa ce un baraj din Kenya s-a rupt. De vina sunt ploile torențiale care au provocat inundații catastrofale. Mii de oameni au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele.

- Cel putin 42 de persoane au murit in Kenya, in urma ruperii unui baraj la nord de capitala Nairobi, anunta guvernatoarea locala, in timp ce in toata tara ploile diluviene cauzate de fenomenul climatic El Nino fac prapad, cu consecinte sangeroase, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Apele revarsate ale raului Tobol in jurul orasului rusesc Kurgan din sudul Muntilor Ural au depasit pragul "unui nivel periculos", a anuntat miercuri agentia de presa RIA, citand autoritati locale, informeaza Reuters, conform Agerpres.

- Furtuna Nelson a aparut in Europa și face dezastru intr-o mulțime de locuri. Pana in acest moment, patru oameni au murit, dupa ce s-au inecat in valurile uriașe. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca. Iata ce șanse sunt sa vina și in Romania.

- Bilantul atentatului comis in suburbia Moscovei saptamana trecuta a urcat miercuri la 143 de morti, potrivit unui nou raport comunicat de autoritatile ruse, atacul fiind deja cel mai grav revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic pe teritoriul european. De asemenea, aproximativ 95 de persoane sunt…

- Șase oameni, printre care doi membri al Garzii Civile, au murit marți, in apropiere de Sevilla, dupa ce un camion a intrat intr-un baraj de poliție, a anuntat guvernul regiunii Andaluzia, care a vorbit despre un accident.

- Deputatul Dan Tanasa acuza faptul ca fostul șef adjunct al SRI Florian Coldea iși infiltreaza oameni in partid pentru a-i sabota. Liderul AUR se refera in principal la Ilan Laufer, despre care spune ca este o conserva cu ochi albaștri infiltrata in AUR de sistemul patronat de Coldea. Totul vine dupa…

- Candidatul anti-razboi la alegerile prezidentiale din Rusia, Boris Nadejdin, a declarat luni ca un grup de lucru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) ar fi descoperit ca 15% din semnaturile sustinatorilor pe care le-a depus pentru a-si sustine candidatura la alegeri nu sunt valide, relateaza Reuters.