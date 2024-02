Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a avut o intrevedere, luni la Bruxelles, cu Thiery Breton, comisarul european pentru piata interna in care a discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. „Impreuna cu comisarul…

- Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, a scris miercuri pe Facebook ca salariul mediu net in Romania a depașit 1000 de Euro pe luna.„Adica 5079 lei, insemnand o creștere reala de 8,3% dupa eliminarea efectului inflației”, a adaugat ministrul. El a adaugat: „Iar acest lucru s-a realizat cu…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Stefan Radu Oprea, ministrul Economiei, declara ca fondurile UE accesate de Romania de la aderare (2007) si pana in septembrie 2023 au ajuns la 89,4 miliarde de euro, in timp ce soldul fluxurilor, sumele primite minus contributii ale Romaniei la bugetul UE a depasit 60 de miliarde de euro. El subliniaza…

- ”Din nou in dialog cu antreprenorii! De data aceasta cu reprezentantii IMM-urilor la prima sedinta de anul acesta a Biroului Permanent de conducere al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania”, anunta, vineri seara, ministrul Economiei, pe Facebook. Stefan Radu Oprea…

- ”Vizita de stat a delegatiei guvernului vietnamez condusa de premierul Pham Minh Chinh a deschis un potential economic enorm pentru Romania si reprezinta o sansa reala pentru firmele romanesti de a se extinde pe pietele asiatice. Memorandumul de Intelegere semnat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Deputatul Andi Cristea, raportor al Consiliului Europei pentru Metaverse, susține pe pagina sa de Facebook ca Romania ar trebui sa fie un pionier in dezvoltarea acestei tehnologii care este ”un pas crucial pentru viitorul nostru digital”:”Exploram viitorul tehnologiei la Facultatea de Automatica…