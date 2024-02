”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook, ministrul Economiei. Acesta afirma ca, in contextul discutiilor despre oportunitatea mentinerii schemelor de ajutor de stat, a explicat ca in Romania folosim aceste instrumente pentru a atinge obiectivele politicilor publice ale Guvernului, inclusiv prin a aduce investitii in zonele mai putin dezvoltate.…