ASF propune o lege pentru a consolidarea pieței de capital din România ASF dorește modificarea și completarea legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a participat luni, 5 februarie 2024, la o dezbatere publica ce a avut ca subiect proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, proiect ce a fost supus consultarii publice. Obiectivele proiectului de lege, elaborat la nivelul ASF, au vizat indeplinirea obligațiilor Romaniei ca stat membru de a transpune in cadrul legislației naționale actele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

