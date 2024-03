Un roman din Italia a furat o bicicleta și a incercat sa o vanda pe Facebook. Planul nu a mers așa cum se aștepta, fiind prins chiar de victima pagubita. Barbatul a ajuns pe mana oamenilor legii. Cum a fost prins un roman din Italia, dupa ce a furat o bicicleta Romanul, in varsta de 40 de ani, locuiește in orașul Lucca, de unde, acum ceva timp, a furat o bicicleta, lasata in centrul istoric. Deși era legata cu lanțul, barbatul a reușit sa il rupa și sa sustraga vehiculul. Pentru ca voia sa se aleaga cu bani in urma „efortului” depus, hoțul a postat un anunț pe Facebook, unde preciza ca vinde bicicleta.…