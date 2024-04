Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Carte Librex, din acest an, va ocupa cea mai mare suprafața de la parterul Palas Mall, respectiv peste 800 de metri patrați. Directorul targului, Leonard Radu, a precizat ca, in perioada 10-14 aprilie, la Iași, vor fi prezente 73 de edituri, ceea ce reprezinta peste 60% din producția de carte…

- ”Daca ar fi sa fiu rautacios, as incepe prin a spune ca industria de aparare a Romaniei arata mult mai bine decat in momentul in care USR conducea ministerul. Dar nu sunt rautacios”, a spus Radu Oprea. Ministrul a afirmat in plen ca exista o strategie industriala europeana, lansata in luna martie, despre…

- ”De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele membre ale UE, nu mai pierd timpul la controlul pasapoartelor sau cartilor de identitate. Ca aeronavele vor fi trase la terminalele spatiului…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- „Impreuna cu comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, am discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. Ne dorim sa fim parte activa la aceste programe prin implicarea companiile cu capital de stat sau privat din Romania”, a scris Stefan-Radu…

- Cred ca coalitia ar fi trebuit sa se intruneasca mai des pe alte probleme, care ii intereseaza pe cetateni. Noi, totusi, avem de gestionat situatii complicate, cu manifestatii de la fermieri, cu transportatori. Cred ca acolo ar fi fost mai util sa avem niste sedinte, chiar si din partea unora care inca…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Mihai Traistariu a reacționat dupa ce televiziunea publica a anunțat ca anul acesta Romania nu va participa la Eurovision, intrucat nu sunt bani. „Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administratie (CA) a decis ca…