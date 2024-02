Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat duminica, intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia…

- Danemarca a predat toata artileria sa Ucrainei, a declarat premierul Mette Frederiksen la Conferința de Securitate de la Munchen. Potrivit ziarului Jyllands-Posten, ea a criticat țarile UE pentru ca nu fac suficient pentru Kiev, noteaza The Moscow Times, potrivit hotnews.ro .

- Kaja Kallas a respins duminica, 18 februarie, mandatul de arestare emis de Rusia pe numele ei, afirmand ca este doar o incercare de intimidare, in contextul in care se speculeaza ca premierul estonian ar putea obține un post de conducere la nivelul Uniunii Europene, scrie Reuters.Candva condusa de Moscova,…

- UPDATE 20:50 - Noi fragmente de drona, asemanatoare celei de tip "Gherani-2", au fost gasite sambata in zona de frontiera moldo-ucraineana, a indicat Politia de frontiera a Republicii Moldova, citata de NewsMaker si Deschide.md.Fragmentele au fost gasite pe un camp din apropierea localitatii Etulia…

- Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, va deschide reuniunea care va avea loc in cadrul Conferintei de securitate de la Munchen, in sudul Germaniei, "cu o discutie despre criza din Fasia Gaza si efectele acesteia in Orientul Mijlociu", potrivit unui comunicat al ministerului italian dat publicitatii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Peste o suta de parlamentari europeni de rang inalt vor trimite marti o scrisoare comuna omologilor lor din Congresul Statelor Unite, pe care incearca sa-i convinga sa deblocheze un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, intr-un moment in care legislatorii americani au disensiuni care impiedica…