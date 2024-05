Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca prețul plafonat la energie va ramane neschimbat pana in martie 2025. El a subliniat ca, dupa aceasta data, se va urma o evoluție graduala, transparenta și previzibila pentru intregul lanț al pieței energetice. „Dupa martie 2025, in functie de evolutia…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca in coaliția de guvernare exista impedimente tehnice in implementarea alegerilor comasate. Pe langa aspectele tehnice, Tudose arata ca o campanie facuta pe timpul verii nu este una normala pentru ca ”nici tramvaiul nu merge”. ”Nu despre…

- China said it firmly opposes “illegal sanctions” in a response to the European Union’s proposal to impose trade restrictions on three Chinese firms as part of efforts to hobble Russia’s war efforts in Ukraine, according to Bloomberg. “We are aware of the relevant reports,” the Ministry of Foreign Affairs…

- Ancheta interna la IPJ Dambovița dupa ce o șoferița a fost imobilizata in trafic. Femeia a fost scoasa din mașina, tarata pe jos și lovita cu piciorul. Totul s-a intamplat dupa ce a fost oprita pentru un control, iar polițiștii au constat ca numerele de inmatriculare erau luate de la o alta mașina.…

- Un barbat din Caraș-Severin a fost sancționat de Poliția Locala cu avertisment pentru ca a reparat șase banci și o masa din centrul satului Moldovița, aparținator orașului Moldova Noua. „Recunosc și regret fapta”, a scris barbatul la mențiuni. Intr-o postare pe pagina de Facebook, Ion Carpian a postat…

- President Volodymyr Zelenskyy named former army chief General Valeriy Zaluzhnyi a “Hero of Ukraine” on Friday, a day after he was replaced in the biggest shakeup of the war with Russia to date, according to Reuters. Zaluzhnyi, a popular figure who oversaw Ukraine’s war effort throughout the Russian…

- Dupa scandalul de anul trecut, cand Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara, instituția face achiziții noi de alimente. Salam, branza de vaci sau biscuiți se regasesc printre produsele pe care Academia de Poliție vrea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania. „Nu vine de acolo niciun pericol!”, a afirmat…