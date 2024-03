Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mureș au contribuit in luna februarie a acestui an la siguranța publica prin gestionarea cu succes a misiunilor sale principale: cele de asigurare și restabilire a ordinii publice, concomitent cu aportul solid in cadrul sistemului…

- Echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș au desfașurat vineri, 2 februarie, o acțiune puctuala impreuna cu reprezentanți ai Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud – Sucursala Mureș și au constatat la doua adrese din Targu Mureș faptul…

- La sfarșitul de saptamanii trecute, in cadrul unor acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național in comuna Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit șapte persoane care transportau material lemnos fara documente…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, cu ocazia Revelionului 2024, efective marite din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand" Targu Mureș vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de siguranța și ordine publica. "Aproximativ 300 de jandarmi vor fi in mijlocul cetațenilor, pentru…

- Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu Mureș au amendat mai multe persoane care transportau lemne fara aviz legal de la Ocolul Silvic pe raza județului Mureș. Astfel, aceștia au aplicat amenzi in valoare de 7000 de lei in mai puțin de o saptamana. „In cadrul unei…

- In cadrul unei acțiuni punctuale, menite sa protejeze fondul forestier național, sambata, 16 decembrie a.c., in zona localitații Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit o autoutilitara care transporta material lemnos, din specia…

- In cadrul unei acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit, marți, 12 decembrie, pe raza comunei Vanatori, județul Mureș vehicule ce transportau material lemnos din speciile carpen, fag și…