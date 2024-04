Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii va invita sa participați la unul din cele mai importante evenimente publice si de imagine ale sectorului ONG muresean in cadrul careia se organizeaza in 9 și 11 mai 2024 Targul Organizatiilor Neguvernamentale „Impreuna pentru comunitate", a XXI-a editie aniversara. In data de 9 mai, la…

- Competiția ONSS Fotbal – Cupa ISF, la care au participat copiii din categoria de varsta U14, organizata de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a ajuns la final. Astfel, vineri, 15 martie, s-a desfașurat etapa județeana, unde sportivii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 Targu Mureș au…

- In ultima vreme am vazut cu toții ca au fost inaugurate multe cabinete, clinici, laboratoare sau centre medicale private. De asemenea, in Targu Mureș și in proximitatea sa se afla in construcție sau in faza de proiect patru spitale mari. Este vorba despre Spitalul Oncologic MEDEX (situat pe teritoriul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Sanatații, de aprox. 1 milion de euro, pentru digitalizarea viitorului Spital universitar. Un spital universitar ar putea fi construit in Targu Mureș, unul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, la Sangeorgiu de Padure, ca este absolut revoltator modul in care actioneaza prefectul judetului Mures, care „ataca o hotarare care ar fi pus lucrurile intr-o ordine fireasca" in cazul Liceului Romano Catolic din Targu Mures. „Eu as comenta atitudinea…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) Targu Mureș a desfașurat un program variat cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, desfașurat in spațiile educaționale aferente Centrului de zi „Rozmarin". Activitațile au avut ca obiectiv: cultivarea sentimentelor de patriotism, dezvoltarea sentimentelor de…

- Incepand cu data de 29 ianuarie, mureșenii vor putea beneficia de serviciile complexe ale primului Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med, un centru rezidențial a carui obiectiv prevede tratarea adicțiilor și a comorbiditaților acestora, prin intermediul unei abordari multidisciplinare…