Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca potrivit unui raport al politiei rutiere federale, protestul fermierilor belgieni va provoca perturbari considerabile pe reteaua rutiera de pe tot teritoriul Regiunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca Meteo France a anuntat un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru 10 departamente din Republica Franceza si cod galben in 44 departamente,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Polona ca timpul de asteptare in punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, Republica Slovaca si Republica Lituania pot creste, in contextul protestelor fermierilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Belgia ca, potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata…

- Traficul pe principalele trasee de acces in capitala Portugaliei poate fi afectat, in zilele urmatoare, de protestele fermierilor, susțin reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, care au emis o atenționare de calatorie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca lucratorii din sectorul agricol vor continua miscarea de protest inceputa in cursul zilei de 1 februarie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele care grupeaza majoritatea fermierilor au anuntat blocaje ale accesului in capitala pentru luni, 29 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00.