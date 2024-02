Schimbări majore pentru cardurile de energie: Românii riscă să piardă toți banii Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a confirmat ca, in sezonul rece ramas din primavara lui 2024, romanii vor continua sa primeasca sprijin pentru plata facturilor la incalzire și energie. Astfel, cei care au beneficiat de 1400 de lei anul trecut nu trebuie sa iși faca griji, deoarece sprijinul financiar va fi acordat și in acest an. Aceasta decizie a fost luata in contextul modificarilor legislative și a necesitații de a proteja persoanele vulnerabile in fața creșterilor semnificative de prețuri, care au afectat accesul la resursele de incalzire, conform Playtech. Conform comunicatului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

