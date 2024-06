De la 1 iulie 2024, salariul minim brut pe țara va crește de la 3.000 de lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Dar nu toți romanii se bucura de aceasta veste, deoarece sunt unii care iși vor pierde tichetele de masa și vor avea venituri mai mici. De ce vor pierde unii bugetari tichetele de […] The post Romanii care risca sa iși piarda tichetele de masa de la 1 iulie. Vor avea venituri mai mici appeared first on Playtech Știri .