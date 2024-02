Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a anuntat ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, deoarece procesul a fost intarziat fiind necesara o actualizare a bazei de date. Actualizarea respectiva este foarte importanta, deoarece plafonul pentru persoanele eligibile,…

- Oficialul a anuntat ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, deoarece procesul a fost intarziat fiind necesara o actualizare a bazei de date. Actualizarea respectiva este foarte importanta, deoarece plafonul pentru persoanele eligibile,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie. Procesul a fost intarziat fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei…

- Mai mulți romani vor beneficia de vouchere sociale. Anunțul vine din partea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat, duminica, la Alba Iulia, ca este necesara o actualizare a bazei de date a persoanelor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei venitul pe care trebuie sa-l…

- Apar informații noi privind cardurile sociale. Ministrul Adrian Caciu a precizat recent cand se incarca cu prima tranșa de bani din acest an cardurile sociale. Romanii care primesc vouchere sociale in valoare de 250 de lei, destinate achiziției de alimente și mese calde, vor beneficia de prima tranșa…

- Cand intra prima tranșa din acest an pentru voucherele sociale? Romanii mai au de așteptat foarte puțin pana cand primesc banii in conturi. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei…