- CEC Bank ofera credite ipotecare imobiliare cu dobanda fixa de 5,55%, in primii 5 ani, ulterior variabila, pentru cei care iși incaseaza veniturile prin Banca. ”In cadrul campaniei desfașurate in prezent, CEC Bank ofera clienților credite ipotecare cu dobanda fixa in primii 5 ani, atat pentru achiziționarea/construirea…

- Creditele ipotecare cu dobanda fixa sunt opțiunea recomandata in perioada actuala de specialiști, avand in vedere ca indicii care intra in componența dobanzilor variabile (ROBOR și IRCC), au inca valori ridicate. Pentru un credit ipotecar de 340.000 de...

- In cazul multor romani exista o greșeala care ii costa scump fara ca macar sa realizeze acest lucru. Iata care este trucul care te poate ajuta sa economisești banii pe care in mod normal i-ai fi platit la factura de energie.

- In ultimul an, industria asigurarilor a intampinat o creștere a nevoilor consumatorilor, mai ales din randul celor care achiziționeaza asigurarea auto obligatorie RCA, de a avea acces la instrumente de finanțare pentru aceste polițe de asigurare. Pentru a raspunde nevoilor in mod eficient, tbi bank…

- Daca aveți card la orice banca din Romania și obișnuiți sa va țineți banii pe el, e bine sa știți ca aveți o obligație legala pe care trebuie sa o indepliniți. In caz contrar, riscați sa ramaneți fara acces la banii de pe card.ING Bank vine cu explicații, insa masura e valabila la orice banca…

- ”Avem acum o perspectiva credibila ca inflatia va reveni la 2% in 2025. Singura piesa care lipseste este convingerea ca cresterea salariilor se va adapta la aceasta inflatie mai scazuta”, a declarat guvernatorul bancii centrale olandeze, intr-un interviu acordat programului de televiziune olandez Buitenhof.…

- La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 era de 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 6,17%, de la 6,19% marti, iar ROBOR la 12 luni a scazut la 6,18% de la 6,20%.In ceea ce priveste…

- In ianuarie 2024, romanii cu rate legate de IRCC vor plati lunar o suma foarte apropiata de cea platita lunar in ultimul an. In ceea ce ii privește pe romanii cu rate legate de ROBOR, aceștia se bucura de o scadere lina, dar constanta, a indicelui, și platesc din ce in ce mai puțin, insa, cel puțin…