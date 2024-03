Stiri pe aceeasi tema

- PNL urmeaza sa ia o decizie pana la finalul acestei saptamani privind candidatul propriu la Primaria Capitalei, in prezent optiunea fiind Sebastian Burduja, a declarat, marti, presedintele partidului, Nicolae Ciuca."In coalitia de aseara au fost decise doua lucruri: a fost stabilit sa sustinem impreuna…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marți, in Parlament, ca Sebastian Burduja este opțiunea liberalilor pentru ca candida la funcția de primar general al Capitalei și ca „are șansa fiecarui candidat”.

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5 din Capitala, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de Primar General al Bucureștiului. Declarația vine in contextul in care alți candidați, precum Nicușor Dan, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, iși exprima, de asemenea, intențiile…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, spune ca este imposibil de comunicat cu Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, care nu vorbește cu nimeni. „Nu raspunde la mesaje, nu raspunde la telefon, …(…) dar exista, l-am vazut in parc”, spune Negoița. „Imi intoarce spatele și fuge” Edilul de la sectorul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut publica duminica o soluție ce ar putea elimina costurile suplimentare ale distribuitorului pentru racordarea celor patru Centrale Termice de Energie (CET) din Capitala direct in rețeaua de distribuție a Transgaz, conform informațiilor furnizate de Agerpres.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca are incredere ca electoratul de dreapta din Capitala va vota impotriva PSD, subliniind ca trebuie ca oamenii sa se informeze si sa voteze in cunostinta de cauza.

- PNL Bucuresti a votat joi seara, 1 februarie, in unanimitate, retragerea sprijinului politic acordat primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, liberalii susținand ca, deși edilul a fost sprijinit in ultimii 4 ani, rezultatele sale nu corespund asteptarilor.„Trebuie sa facem ceea ce trebuie. Am implinit…

- Sute de imobile din Capitala nu beneficiaza de apa calda și caldura timp de zile și chiar saptamani. Zeci de mii de locuitori ai Bucureștiului, printre care copii, varstnici, oameni bolnavi stau in frig, in plina iarna.