Veste bună pentru bucureșteni: facturi mai mici la gaze Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut publica duminica o soluție ce ar putea elimina costurile suplimentare ale distribuitorului pentru racordarea celor patru Centrale Termice de Energie (CET) din Capitala direct in rețeaua de distribuție a Transgaz, conform informațiilor furnizate de Agerpres. Consecința ar fi: facturi mai mici la gaze pentru bucureșteni. O veste buna, deci. Conform declarațiilor lui Burduja, ELCEN, operatorul centralelor, platește in prezent 17 lei Megawatt-ora pentru aducerea gazului de la rețeaua principala de transport la cele patru CET-uri. O parte semnificativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

