- A fost semnat un contract de 65 milioane euro pentru modernizarea DJ 679 Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș, a organizat astazi o conferința de presa speciala ocazionata de semnarea contractului de finanțare a proiectului Modernizare DJ 679: Paduroiu (DN67B) – Lipia – Popești – Lunca…

- Petre Masala, vataful cetei de Calusari de la Harsesti, primul Tezaur Uman Viu al Argesului, a plecat sambata din aceasta lume, pe care a iubit-o atat de mult! Dumnezeu sa-l odihneasca-n pace! Petre Masala a fost desemnat Tezaur Uman Viu in 2020, dupa ce Sorin Mazilescu a luat inițiativa de a-i intocmi…

- S-a deschis primul șantier pentru lucrari de reinnoire a caii ferate pe ruta CALINEȘTI – GOLEȘTI – PITEȘTI. Valoarea lucrarilor este de 82 milioane lei, fara TVA, finanțate din fonduri nerambursabile PNRR. Pana pe 27 martie 2024 se desfașoara lucrarile de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii…