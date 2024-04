Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un efort de a imbunatați infrastructura și aspectul estetic al orașului Cavnic, lucrarile de reparații și modernizare au fost achiziționate pentru modernizarea Centrului Civic al localitații. „Printre aceste lucrari se numara frezarea, curațarea, transportul, amorsarea și aplicarea mixturii asfaltice…

- Stolnici: Drum modernizat cu fonduri europene DJ 679 Paduroiu (DN 67) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Padureti – Ciești – Falfani – Cotmeana – Malu – Barla – Lim. Jud. Olt va fi modernizat de Consiliul Județean Argeș, cu fonduri europene. In ședința din luna februarie, administrația județeana a…

- Tronsonul IV al Drumului Expres Pitești – Craiova va fi gata in luna octombrie a anului in curs, conform ministrului social-democrat al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acest lot dintre Colonești și Oarja se intinde pe aproape 32 de kilometri, in cea mai mare parte pe raza județului Argeș, și este…

- Valoarea achizitiei se ridica la 10.838.566.06 lei, fara TVA peste 2 milioane de euro la cursul actual Primaria comunei Valea Nucarilor, judetul Tulcea, a achizitionat servicii de executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera in satul Agighiol". Valoarea achizitiei…

- Ion Minzina: ”Cele mai mari investiții in infrastructura rutiera din istoria județului” Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de #transport sunt prioritați majore ale PSD și ale Consiliului Județean Argeș. Un nou drum județean din Argeș va fi modernizat integral pe o lungime de aproape 59 de kilometri,…

- Petre Masala, vataful cetei de Calusari de la Harsesti, primul Tezaur Uman Viu al Argesului, a plecat sambata din aceasta lume, pe care a iubit-o atat de mult! Dumnezeu sa-l odihneasca-n pace! Petre Masala a fost desemnat Tezaur Uman Viu in 2020, dupa ce Sorin Mazilescu a luat inițiativa de a-i intocmi…

- Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 11 martie 2024 Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract care vizeaza proiectare si executie in cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii de distributie a energiei…

- Consiliul Județean Argeș a aprobat documentația tehnica – faza Proiect Tehnic, Deviz General și devize pe cheltuieli eligibile și neeligibile, Bugetul proiectului și Studiu privind imunizarea climatica și Studiul Do No Significat Harm (Evaluarea respectarii principiului Do No Significat Harm) pentru…