- „Restart pentru Autostrada Brasov-Bacau! CNAIR a desemnat astazi castigatorul pentru contractul necesar finalizarii studiului de fezabilitate al acestei noi autostrazi. Contractul cu o valoare de 81,2 milioane de lei (fara TVA) va trebui finalizat in maximum 24 de luni pentru de proiectantul roman desemnat…

- ”Portul Constanta a devenit cel mai important hub de distributie a marfurilor la Marea Neagra pentru Europa Centrala si de Est! Dezvoltarea capacitatii acestuia este absolut necesara pentru intarirea rolului cheie de platforma logistica, in perspectiva procesului de redresare si reconstructie a Ucrainei”,…

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- „Construirea primei sectiuni de pe traseul Autostrazii Nordului (A14) are finantare asigurata! Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru Varianta de ocolire Gura Humorului (judetul Suceava), care va fi construita la profil de autostrada. Valoarea totala estimata a…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- Tronsonul IV al Drumului Expres Pitești – Craiova va fi gata in luna octombrie a anului in curs, conform ministrului social-democrat al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acest lot dintre Colonești și Oarja se intinde pe aproape 32 de kilometri, in cea mai mare parte pe raza județului Argeș, și este…

- Se toarna, in sfarsit, asfalt pe Tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, iar acesta a fost insotit de imagini care sa demonstreze ca minunea chiar are loc. Mai mult decat atat, Grindeanu sustine ca este foarte posibil ca pana…

- Etapa administrativa pentru proiectul de extindere la patru benzi a DN 71 Baldana-Targoviște a fost incheiata, așa ca lucrarile pot incepe in cel mai scurt timp. Este un proiect vital pentru județul Dambovița, in valoare de un miliard de lei.