Stiri pe aceeasi tema

- Temu va trebui sa respecte cele mai stricte norme in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale in termen de patru luni de la notificarea sa, respectiv sfarsitul lunii septembrie 2024, dupa ce Comisia Europeana a desemnat-o in mod oficial drept platforma online foarte mare (VLOP).

- Comisia Europeana a desemnat, vineri, in mod oficial, comerciantul Shein drept platforma online foarte mare (VLOP) in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), ceea ce inseamna ca aceasta companie va trebui sa respecte cele mai stricte norme privind serviciile digitale, cum ar fi…

- Comisia Europeana a desemnat, vineri, in mod oficial, comerciantul Shein drept platforma online foarte mare (VLOP) in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), ceea ce inseamna ca aceasta companie va trebui sa respecte cele mai stricte norme privind serviciile digitale, cum ar fi…

- Comisia Europeana introduce noi reguli pentru publicitatea politica in UE, accentuand transparența, limitand utilizarea datelor personale și protejand procesele democratice de ingerințe externe. The post PUBLICITATE POLITICA PARLAMENTUL EUROPEAN: Impune reguli stricte pentru publicitatea politica online…

- Uniunea Europeana a convenit sa restrictioneze importurile de produse agricole ucrainene care, sustin unele state membre, au destabilizat pietele agricole ale blocului comunitar. De cateva saptamani, factorii de decizie din UE au dispute privind limitele asupra importurilor de produse agricole ucrainene…

- Comisia Europeana a ținut sa precizeze ca UE nu interzice centralele de apartament și alte sisteme de incalzire care folosesc combustibili fosili, ci doar vrea sa le elimine treptat. Uniunea Europeana nu interzice cazanele sau sistemele de incalzire, cum ar fi centrale, boilere, incalzitoare, etc.,…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…