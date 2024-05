Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia in timpul inundatiilor. Trei tineri, cel mai probabil romani, au fost surprinsi de apele furioase in mijlocul unui rau in regiunea Udine. Doua fete si un baiat, cu varste intre 17 si 25 de ani, au fost dati disparuti. Ultimele imagini cu ei sunt sfasietoare – imbratisati, cei trei…

- Autoritațile italiene au declanșat operațiunile pentru cautarea a trei tineri – un baiat și doua fete – care au fost luați de curent in timp ce se aflau in raul Natisone din Premariacco, provincia Udine. Nu se cunoaște identitatea lor și nici de ce intrasera in apa, dar sosisera la fața locului cu o…

- Doi barbați de 24 de ani, din raionul Calarași, au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi sustras bunuri și bani din doua BMW-uri, parcate pe bulevardul Dacia din capitala. Poliția a inițiat o cauza penala pentru furt, iar banuiții sunt cercetați penal in stare de arest.

- Doi tineri, de 17 și 26 de ani, au fost luați cu forța intr-o mașina și duși in satul Crețuleasca, unde au fost batuți de mai multe persoane. Polițiștii din Ilfov au reținut trei barbați suspecți in acest caz.

- Imaginile au fost suprinse de un alt participant la trafic. Pe filmare se vede cum adolescenții, fara sa se gandeasca la ce pericol se expun, se distreaza periculos.Videoclipul a fost postat pe o rețea sociala, iar polițiștii s-au autosesizat. Oamenii legii le transmit șoferilor și pasagerilor din mașini…

- Incidentul a avut loc, sambata, 6 aprilie, pe strada Garii din satul Santu Floresti, comuna Gruiu, județul Ilfov, dupa ce mașina condusa de un tanar de 17 ani a derapat și a intrat intr-un copac din padurea Snagov. Șoferul a fost reținut, dupa ce polițiștii au depistat ca nu avea permis, era baut și…

- Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie si Germania, au ridicat nivelul de alerta si in economia romaneasca iar multe dintre marile companii, in special cele care au operatiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- Poliția din Arad a deschis o ancheta interna dupa ce un polițist in timpul liber a fost prins in mașina de lux a unui șofer austriac drogat. Este ancheta și la Nadlac, pe unde austriacul a intrat cu mașina in Romania.