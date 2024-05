Stiri pe aceeasi tema

- Regele Suediei le-a oferit vineri celor patru membri ai legendarei trupe ABBA ordinul regal Vasa, o premiera in ultimii 50 de ani in aceasta tara nordica, in cadrul unei ceremonii la Palatul Regal din Stockholm.

- Legendara figura a șahului, Garry Kasparov, a sosit la Timișoara, unde va participa joi la evenimentul „Tech Talks”, organizat de Universitatea Politehnica. Evenimentul va reuni experți de top din industria inteligenței artificiale, lideri de opinie și pionieri in domeniu. Kasparov a sosit miercuri…

- Ce se intampla intr-o trupa de teatru de adolescenți, in culisele acesteia, am aflat de la Ionuț Popescu, Compania de Teatru OKaua. Trupa sau familie de teatru? Aflam din Dialogurile Puterii. Pentru ca parinții sunt tentați sa le ocupe timpul in mod serios propriilor copii, ne-am interesat ce se…

- "In lumina ultimelor evenimente care au necesitat lupta si momente sensibile in sanul familiei phoenix, suntem acum bucurosi , desi cu intarziere sa incepem sezonul de concerte.asa cum v-am promis va tinem la curent cu evolutia lucrurilor , Nicu are in fata un drum lung de recuperare , motiv pentru…

- Sunt locuri in Europa ce definesc personalitatea și vocația milenara a Batranului Continent. O astfel de metropola iconica este capitala Spaniei, un oraș al superlativelor de istorie, cultura și arta. Daca planuiești sa descoperi Madridul, iata cinci dintre cele mai impresionante atracții turistice…

- Legendara figura a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, in varsta de 77 de ani, continua sa iși impresioneze clienții la braseria sa de pe litoralul romanesc. In timp ce este cunoscut ca fost portar al echipei Rapid București, vara devine patron și ospatar la „Sirena”, localul sau pitoresc de la malul…

- Cristian Popescu Piedone a surprins cu o noua postare facuta pe rețelele de socializare. Postarea cuprinde provocarile intampinate de edil in cei 30 de ani de administrație. In postarea sa emoționanta, Cristian Popescu Piedone a subliniat ca timp de trei decenii a fost dedicat oamenilor care l-au susținut…

- Trupa germana de hard rock Bonfire evolueaza sub acest nume din 1986. In perioada 1979-1985, grupul condus de Hans Ziller s-a numit Cacumen. Iubitorii formației sunt așteptați la concert, in Timișoara